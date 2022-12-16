立委江啟臣推動豐原漆藝館興建二館，16日邀請文化部、台中市府文化局等單位考察。（陳淑娥攝）

為推動台中豐原、山城地區文化藝術、文化資產保存，立委江啟臣16日邀請文化部、台中市府文化局等單位，針對豐原漆藝館興建二館及白冷圳水利工程列入「台灣世界遺產潛力點」進行考察，文化部長李永得允諾大力支持。

豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，過去市議員張瀞分擔任豐原市長時曾邀請8國進行國際交流，是地方重要特色產業，由於目前場館已不敷使用，樓地板面積僅147坪，展覽、典藏、研習活動等各項空間嚴重不足。

江啟臣表示，豐原漆藝館興建二館構想，今年已完成可行性評估報告，並提報文化部核定，市府文化局提出興建二館及擴建等兩項規畫方案，希望能盡快定案，否則一拖再延，場館隨著時間老舊，文化教育、傳承工作將更不易執行。

台中市副市長黃國榮表示，豐原漆藝文化是台中重要寶藏，現已規畫許多活動進行推廣，有關館舍人員編制與二館興建，市府會全力配合，原則上希望管理層級回到文化局才能提升效率。

李永得指出，文化部將大力支持漆藝館二館興建，後續將與市府討論兩項方案、營運位階等事宜。

另外，白冷圳至今仍肩負新社、北屯、大坑地區的農業灌溉任務，目前農田水利署也正推行擴大灌溉服務，是中部地區非常重要的文化資產。

江啟臣指出，白冷圳與阿里山森林鐵道同為日治時期的建築工程，既應是「台灣世界遺產潛力點」依文化資產保存法第 61 條，也具備「重要文化景觀」之條件，兩案應該併行推動。

江啟臣強調，文化局應儘速完成「重要文化景觀」價值評估，並加速審議，全力推動新社白冷圳的文化保存工作，未來不但要推行文化教育，更應在觀光效應發揮功能，帶動在地觀光休憩產業。