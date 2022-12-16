法蘭首張創作大碟《逞強的溫柔》締造好口碑。（相映國際提供）

法蘭最新主打〈別來找我〉邀請蕭敬騰合唱，用柔軟浪漫的方式宣告：「我會復仇！」MV昨晚上架，製作人五月天阿信與法蘭、蕭敬騰在IG直播為新歌造勢，直播吸引粉絲們高度關注衝上7000人觀看，法蘭特別在直播致謝：「首先想要謝謝老蕭老師，〈別來找我〉剛開始是很短的Demo，把Demo送過去後，老蕭老師就彈了一段電吉他回來，我覺得超級浪漫、Sense超好，超感動的。」

提及合作淵源，阿信說：「其實一開始我在製作，就提出這首歌好像可以找人來合唱，不同面向的老蕭當我提出蕭敬騰這個名字的時候，大家都嚇一跳，可能很多人覺得蕭敬騰就是嘶吼、搖滾的聲音。」稱讚：「但是蕭敬騰其實有出過爵士專輯，我很喜歡，完全是，所以那時候我就覺得如果敬騰底迪願意合作的話，一定會很成功。」

有趣的是，阿信那邊因為網路訊號不穩，導致講話一直斷斷續續，老蕭見狀表示：「你那邊斷了！」阿信妙回：「我那邊沒斷。」法蘭聽聞不禁大笑，「為什麼我聽得懂」，另類黃腔讓網友們笑瘋，而2位原唱都尚未正式見過面，這次直播是首次隔空見面，法蘭直呼：「非常緊張，因為從來沒跟老蕭老師說過話，今天是第一次。」法蘭隨著專輯舉辦2022都市女聲「誒！你不用假裝成熟」演唱會，首站台北場完美落幕後，明年1月7日將移師台中Legacy第二場演出，購票請洽iNDIEVOX 售票系統。