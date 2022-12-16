葡萄牙在世界盃8強意外敗給摩洛哥，無緣繼2006年後再闖4強，16日葡萄牙足協正式宣布，68歲的老教頭桑托斯（Fernando Santos）已經結束了8年國家隊執教生涯。根據《每日郵報》報導，葡萄牙足協已經開始尋求總教練替代人選，以目前執教義甲羅馬的名教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）呼聲最高。

桑托斯在2014年9月接掌葡萄牙國家隊，取代前陣子也離開韓國國家隊的本托（Paulo Bento），桑托斯執教的這8年內拿下68勝、21平、20負的戰績，是歷任葡萄牙在位最久的總教練，桑托斯更是率領葡萄牙拿下2016年歐洲國家盃冠軍，也是隊史目前為止唯一一座大賽冠軍，就算有著如此輝煌的成績背書，桑托斯也免不了被炒魷魚的結果。

葡萄牙本屆世界盃的最後2場比賽，桑托斯讓C羅（Cristiano Ronaldo）從板凳出發，一度引起外界的質疑，但隨後證明了這位老帥的決定是正確的，頂替C羅上陣的G.拉莫斯（Gonçalo Ramos）生涯首次在世界盃先發就完成了帽子戲法，葡萄牙也以6比1痛宰瑞士闖進8強。

隨著葡萄牙無緣世界盃4強，原本合約到2024年夏天才結束的桑托斯，也提前卸下葡萄牙教頭職務。據《每日郵報》報導指出，剛率領羅馬奪下歐會聯賽冠軍的穆里尼歐，成為葡萄牙足協的鎖定人選，雖然穆里尼歐與羅馬簽下的3年合約尚未走完，但葡萄牙有意讓他身兼雙職，至於穆里尼歐本人也有意願替母國效力。