《亞灣未來市》演唱會16日宣布，金曲歌后艾怡良將在夢時代跨年晚會登台演出。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

《亞灣未來市》演唱會16日宣布，鄉民老婆Julia吳卓源將在夢時代跨年晚會登台演出。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

《亞灣未來市》演唱會16日宣布，Kimberley陳芳語將在夢時代跨年晚會登台演出。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄「跨年跨2次」引發各界討論，繼《高流幸福式》演唱會公布全卡司後，《亞灣未來市》演唱會16日也宣布，金曲歌后艾怡良、新生代饒舌抒情歌手高爾宣、鄉民老婆Julia吳卓源以及Kimberley陳芳語等4位重量級嘉賓將在夢時代跨年晚會登台演出。

夢時代跨年《亞灣未來市》演唱會，首創雙面搖滾區獨特舞台搭配6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，讓艾怡良直呼新鮮又期待，她表示，在高雄演出都很開心，這次也會全力以赴，跨年表演將會載歌載舞，帶來不同以往的熱情演出，請粉絲拭目以待。

高爾宣一出道就火速竄紅，其中《Without You》更在網上突破7000萬觀看次數，但高爾宣表示，自己首度嘗試雙面舞台，將以特別設計的表演方式，讓在場歌迷都能享受音樂，他也偷偷透露，會帶上神秘嘉賓一起演出，與大家相約12月31日夢時代「不見不散」。

新生代R＆B女神Julia吳卓源和閨蜜Kimberley陳芳語將聯手登雙面舞台。吳卓源表示，傳統舞台只要面對1面的觀眾，這次首度挑戰雙面舞台，絕對會同時照顧到「未來式」和「進行式」的粉絲們，只要哪邊聲音大，就會獻上「近距離接觸」福利，還會帶來12月剛發行的新歌，期待和高雄朋友一同迎新年。

陳芳語則說，雖然這是他第2次到高雄跨年開唱，但絕對是完全不同的演出，至於會穿火辣系禮服，還是化身甜美小姐姐，就先讓她賣個關子。