16日進到國立體大體育館觀看「魔獸」霍華德傷癒復出表演的球迷，千萬別錯過了！有鑑於先前主場開幕戰桃園永豐雲豹官方商店擠爆且排了快幾百公尺人潮的盛況，雲豹決定特地把霍華德的周邊商店全都獨立出來販售，更在球館入口處右側增設了「霍華德Like」魔獸專賣店！

這間全新的魔獸專賣店，內部除了販賣霍華德的雲豹球衣與T恤以外，也有他的專屬漫畫人形抱枕與其他相當有趣的魔獸周邊商品，代表今後進場球迷想要買魔獸周邊商品，無須只侷限於球隊官方商店，而是兩間商店都可以買到球迷想要的魔獸周邊。

今晚7點登場的雲豹與台南台鋼獵鷹之戰，可說是話題性十足，除了是霍華德相隔快1個月後重新復出上場打球，且是他打雲豹的第3場例行賽，雲豹也在本周宣布簽下前PLG新竹街口攻城獅前鋒林宜輝，終於真正有效補強本土戰力。

獵鷹更在今天上午搶先宣布簽下「印度姚明」布拉(原攻城獅辛巴)，布拉與德古拉的「拉拉(胖胖)連線」可望今晚初次亮相，就看獵鷹總教練劉孟竹將會如何調度這兩名身高皆破225公分的高大長人。