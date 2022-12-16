台東縣政府積極落實在地老化，強化長期照顧服務體系，台東聖母醫院「樂智幸福家園」今天揭牌，縣長饒慶鈴表示，除了設置失智團體家屋，也是台東首家專責收置失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構，盼讓台東長者都能夠在地安養，並讓失智長者在熟悉的環境安全地生活。

台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」揭牌，也是台東首家專責收置失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴提到，縣內目前使用長照服務約7830人，自上任以來持續強化長期照顧服務及長者福利服務措施，如新建社福樂齡大樓、啟用池上鄉及成功鎮多元照顧中心，而太麻里鄉及延平鄉多元照顧中心也即將在明年啟用，另將在長濱鄉、大武鄉及關山鎮建置住宿式長照機構，長照服務涵蓋率高達89.34％，達全台第3。

台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今天揭牌。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣內50歲以上失智長者約2143人，為確保失智者獲得適切專業的照護，全縣共有3家失智共同照護中心及20個失智社區服務據點，提供失智者及照顧者多元複合支持服務，也招募54家失智友善組織，期盼失智長者在熟悉的環境安全地生活。

台東縣內50歲以上失智長者約2143人，全縣有3家失智共同照護中心及20個失智社區服務據點。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

感謝台東聖母醫院一直以來本著「沒人做的，我們來做」的精神造福台東，將原本東區職訓中心的閒置空間整修成了1個充滿愛的幸福園地，除了設置失智團體家屋，也是台東首家提供純失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構，除了一般生活照顧，也加強失智症者現實導向、認知活動，並透過懷舊課程、營養餐食服務，建立規律的生活，使失智症者情緒穩定，維持既有生活功能，降低家屬的照顧壓力。

台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」今天揭牌，縣長饒慶鈴到場致詞。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣衛生局指出，家園除可先行提供30人日間照顧服務及夜間臨托外，另預計於2023年4月再行提供收置18名長者的失智團體家屋，透過機構團隊成員合作，適性提供多元化、生活化課程服務，讓長者能夠在地安養、在地老化，過著享有尊嚴、溫馨的樂齡人生，也讓子女可以安心就業、就學，減輕家庭照顧的壓力。