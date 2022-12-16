民進黨前中執委郭再欽指出，國民黨議員謝龍介屢屢在廣播節目上，以不實言論攻擊他，因此，已經蒐集相關事證委由律師提出加重誹謗告訴。郭再欽表示，請謝龍介說清楚為什麼擔任市議員後，房地產愈買愈多？而且房價上漲的近五年特別多？顯然和市議員的收入不符，檢調應該介入調查。

郭再欽表示，謝龍介夫婦經營民宿大賺其錢，租用國有土地每個月卻僅要1500元，比大學生宿舍租金還廉價，難怪「謝龍介的房地產和郭信良流落在外的票據一樣多」。

對於謝龍介指其介入議長選舉一事，郭再欽表示，謝龍介才是郭信良的政治玩物，才會連續被利用兩次。上次議長選舉，在謝龍介主導下，國民黨團支持郭信良，後來郭宣稱要回民進黨，國民黨議員才大呼被出賣了。這次市長選舉，謝龍介沾沾自喜郭信良為其站台說要「支持到底」，結果不到一周遭到民意反彈，郭信良又轉向要幫黃偉哲辦造勢活動。

郭再欽強調，謝龍介曾說「一生只督一人」，卻遭郭信良「四年騙兩次」，其實就是郭信良政治變色龍的工具人而已，謝龍介是出賣國民黨？還是投機政客？相信選民都有判斷的智慧。