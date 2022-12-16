謝龍介回應，轉移焦點不能改變涉案事實，請郭再欽誠實面對司法。(曹婷婷攝)

國民黨市議員謝龍介日前接受廣播訪問，稱民進黨前中執委郭再欽介入議長選舉，郭再欽今日反擊，針對謝龍介屢屢公開以不實言論攻擊他，已蒐集相關事證委由律師提出加重誹謗告訴。謝龍介則回應，轉移焦點不能改變涉案事實，請郭再欽誠實面對司法。

郭再欽指出，對於謝龍介指其介入議長選舉一事，其實，謝龍介才是郭信良的政治玩物，才連續被利用2次。上次議長選舉在謝龍介主導下，國民黨團支持郭信良，後來郭宣稱要回民進黨，國民黨議員才大呼被出賣。此次市長選舉，謝龍介沾沾自喜郭信良為其站台，說要「支持到底」，結果不到1周遭民意反彈，郭信良又轉向要幫黃偉哲辦造勢活動。

郭再欽強調，謝龍介曾說「一生只督一人」，卻遭郭信良「4年騙2次」，其實就是郭信良政治變色龍的工具人而已，謝龍介是出賣國民黨？還是投機政客？相信選民有判斷的智慧。

謝龍介也回應，指郭再欽以爐碴案汙染土地、遺禍子孫，天理難容，過去數年卻在黃偉哲市府包庇下重案輕辦。他也奉勸，「轉移焦點不能改變涉案事實」，請郭再欽誠實面對司法，之後還有光電與槍擊黑金糾葛，全國都在等著88槍的真相。