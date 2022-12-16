美系外資針對驅動IC產業出具最新研究報告，認為大陸的競爭價力仍在，且電視的急單不會持續下去，故聯詠(3034)的壓力尚未完全體現在財務上，維持減碼評等、目標價161元。

美系外資表示，於9月時預估DDI需求、價格侵蝕，到第四季度會有所穩定，尤其是LDDI，包括供應鏈中的大多數DDI公司在過去兩個月中股價都看到明顯反彈(例如聯詠自10月3日以來已經上漲36%)，預估LDDI的補貨即將結束，且SDDI(小尺寸驅動IC)定價侵蝕可能抵消OLED DDI出貨量增長，也相信大陸進入明年上半年競爭可能會變得更加激烈。

美系外資表示，目前明年第一季仍沒看到TV、PC以及智慧機的需求回升，且LDDI(大尺寸驅動IC)需求進入下季仍然低迷，預計大陸供應商的庫存壓力下，價格將更具價格競爭力，因此，定價可能在明年第一季下降達20%。在OLED DDI上，初步假設是到2023年，大陸面板製造商的總出貨量可能會年增達一倍，更大的出貨數量，價格很容易在第一季度收縮5~10%。

美系外資表示，現在已經看到來自電視相關客戶的急單，但認為這不會持續下去，因為電視製造商的DDI庫存仍在升高，後續仍有許多不利的因素即將來臨，故聯詠的壓力尚未完全體現在財務上，維持減碼評等、目標價161元。