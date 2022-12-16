台灣中油股份有限公司煉製事業部秉持回饋社會並善盡企業社會責任，今日捐贈高雄市政府客家事務委員會15台再生電腦，充實該會資訊設備，提升公務人員工作效能，協助推動客家文化事務。

高雄市客委會表示，台灣中油煉製事業部曾捐贈再生電腦給高市多間偏鄉學校，對教育挹注資源，幫助許多學校減少數位學習落差，縮短城鄉差距，而這些再生電腦都是經過台灣中油煉製事業部資訊單位用心檢修，功能良好，不但讓資源成功延續再利用，也發揮愛護環境守護地球之精神。

客委會主委楊瑞霞指出，因應氣候變遷對世界產生的影響，各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，我國於2022年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，包含以能源、產業、生活、社會等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」等制定行動計畫，希望達到淨零轉型目標。

台灣中油股份有限公司煉製事業部捐贈高雄市政府客家事務委員會15台再生電腦，有助於提升公務人員工作效能，協助推動客家文化事務。(客家委員會提供／林雅惠傳真)

楊瑞霞說，台灣中油有限公司，長期以「創能、儲能、用能、智能」為願景，不僅善盡社會企業責任，落實資源循環、地球永續之精神，年末帶來聖誕禮物，注入活力與希望，讓客委會同仁秉持永續、延續的精神繼續為客家文化事務盡一份力。

台灣中油公司煉製事業部資訊室陳勝義主任表示，中油本著ESG的S資源循環，落實電腦再生利用，電腦配備非常優質，期待「中油為大家加油，大家為台灣加油」。

公關組經理顏清瑞說，過去捐贈對象為學校、社福機構，如今也能為公部門盡一份心力感到榮幸，爾後還會持續捐贈再生電腦給有需求之機關學校，讓資源發揮最大效益。