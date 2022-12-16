新美齊画世代熱銷逾9成 磁吸高科技新貴收藏

新美齊集團與大陸工程營造第3次攜手合作，擘劃板橋極具規模的大型建案「新美齊画世代」，以2449坪基地成為板橋市中心的稀有資產，鄰近捷運府中站，更有65快速道路往來雙北科技產業園區，交通十分便利；住宅以飯店等級規劃，挑高3.5公尺實現開闊視野，回家如同悠閒渡假，磁吸許多高科技新貴目光。

(圖/新美齊画世代提供)

新板特區當鄰居 一次聚焦錢進蛋黃區

【新美齊画世代】日前舉辦的「客變服務說明會」，展現新美齊訂製建築的高彈性風格。專案經理林亞清表示，目前2房、2+1房銷售完畢，3-4房也即將倒數。適合小家庭居住，鄰近學區包含大觀國小、板橋國小、後埔國小、大觀國中、忠孝國中等，多樣選擇讓升學好放心。生活採買也十分方便，府中商圈、新板特區、黃石市場滿足日常所需。

(圖/新美齊画世代提供)

板橋市心燙金門牌 捷運藍線稀有資產保值力強

近年板橋打造「府中雙城」，區段價值連帶水漲船高，加上世界級企業前來佈局，包含Google、Sony、Amazon、Microsoft等高科技大廠，【新美齊画世代】成為在地仕紳與科技菁英落藉板橋的黃金門牌，客層多屬於30-50歲的剛性購買客層，更有不少人是為了收藏市區核心標的做為資產配置，精準進場置產卡位。

全案享便捷的交通機能，捷運板南線捷運作為台北都會區「雙城日夜移動」的大動脈，一線串聯中正、大安、信義、敦南，近擁新板特區、府中商圈、台北遠東科技通訊園區等3大亮點，另外也有二高與65、環河快速道路，暢行土城、新莊、雙和，恣遊雙北商圈十分便利，通勤與開車都有絕佳的體驗。

(圖/新美齊画世代提供)

2449坪莊園級大基地 自住置產抗通膨一次到位

【新美齊画世代】在建築空間的規劃比照五星級飯店的多樣性，以4棟24層樓的大型社區打造飯店級度假宅，大廳挑高7.2公尺、標準層為3.5公尺，遼闊視野讓人心曠神怡，除了採光與空間規劃無微不至，動線更有巧思；基礎結構採用SRC+RC系統，打造超越法規的六級耐震力，更以「黃金級綠建築」和「銅級智慧建築」雙國家認證標章創造營建品質，用2449坪大基地成為市心置產保值首選。

建案資料

全案公開透明 採不二價銷售

建案名稱 : 新美齊画世代

投資興建 : 新美齊集團-京捷建設股份有限公司

施工營建 : 大陸工程股份有限公司

建築代銷 : 新聯陽機構-新聯昌廣告

經紀人證 : 周佩潔(110)北市經證字第02414號

貴賓專線 : (02) 2968-6888