臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14 日訪台，總統蔡英文親自於總統府內接見。蔡表示，來訪的約翰霍普金斯大學高等國際研究院史坦柏格院長（James Steinberg）告訴她，他對台灣人民多年來面對嚴峻挑戰，所展現的勇氣及韌性表達敬佩。此消息引發熱烈討論，大批網友相當不領情，直呼：「我為這份勇氣感到悲哀！」

蔡英文14日在臉書發文表示，「戰略暨國際研究中心」(CSIS)是華府重要的智庫之一，長期關注國際及區域情勢，也和台灣保持密切的交流。今天，是全球疫情爆發後，CSIS首度組團來訪，再次彰顯台美「堅若磐石」的情誼。

蔡英文透露，史坦柏格院長告訴她，他要代表訪問團，對台灣人民多年來面對嚴峻挑戰，所展現的勇氣及韌性表達敬佩。蔡強調，美國和台灣人民之間的友誼，是建立在台美雙邊共享價值及對民主和開放社會的共同承諾上。

此文湧入破5000則留言，除部分支持者留言外，多數都是批評聲浪。網友紛紛表示：「我為這份勇氣感到悲哀！」「說台灣人有勇氣個人還蠻汗顏的⋯⋯」「政客是只想著戰爭麼，能不能想一些能夠和平共處的方法」、「歡迎！台灣的好朋友，一起留下來吃民主水產啦」、「總統午安！今天午餐吃的是民主水產和民主啤酒」、「好了！酸民真的夠了！小英總統為我們付出了很多，每天都在接客很辛苦啦」。

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