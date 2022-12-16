刑事局國際科今年3月接獲澳洲聯邦警察情資，指有跨國運輸毒品集團將走私毒品至澳洲謀取暴利，專案小組循線在台逮捕周姓、林姓男子兩名嫌犯，通報美國國土安全調查署在洛杉磯攔查到夾藏在3D列印機中的30公斤安非他命，並在上月首度派員到美國採證帶回檢驗，為台美刑事司法互助立下新的里程碑。

刑事局與士檢派員到美國採證，為台美司法互助立下新的里程碑。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，澳洲警方長期與刑事局交換跨境運輸毒品案件情資，掌握周姓毒品通緝犯涉案，立即與澳警共組「綠丘行動」專案，在國內報請士林地檢署檢察官林思吟指揮偵辦。

警方調查，周嫌今年7月在美洲地區購買30公斤安非他命後，派員前往美國將安非他命夾藏於3D列印機內，準備運送到澳洲販賣，專案小組立即通報美國國土安全調查署(HSI)攔查，並同步於國內執行搜索，逮捕周嫌並查扣涉案手機等證物。

專案小組持續追查，再掌握林姓、陳姓另兩名共犯。周嫌在洽談運輸毒品工作時，指派林嫌到馬來西亞協助洽談工作細節，後又指派當時人在美國的陳嫌前往處理毒品包裝於3D列印機，以及後續寄送等事宜。警方10月4日再發動第二波行動，逮捕在台林嫌及查扣涉案事證，全案移送後兩嫌已遭起訴，陳嫌發布通緝中。

為使司法偵審程序順利進行，需取得在境外扣案的毒品樣本等證物，因我國沒有派員赴境外毒品取證先例，經法務部依「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定」向美國司法部洽查，刑事局及駐美西聯絡組與HSI積極聯繫，短時間內成功取得相關司法文書供我方偵辦使用，11月安排由刑事局及士檢派員至美國採取樣本返台檢驗，為台美刑事司法互助立下里程碑。

美國國土安全調查署調查官主管Brian Sherota 16日至刑事局參加記者會，他表示很榮幸能與刑事局和澳洲聯邦警察合作，打擊跨境走私大量毒品的犯罪組織。HSI、CIB和AFP之間的成功合作，展示了每個局處為了保護人群所付出的努力。HSI將繼續與外國執法夥伴密切合作，以保護我們的邊境並將毒品走私者繩之以法。

跨國運輸毒品集團將安非他命夾藏在3D列印機中，遭美方攔查查獲。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

跨國運輸毒品集團將安非他命夾藏在3D列印機中，遭美方攔查查獲。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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