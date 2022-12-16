台南市議長選戰激烈，無黨籍台南市議會議長郭信良表態爭取連任，民進黨則派出7連霸議員、新潮流派系的邱莉莉出馬角逐。然而，力挺邱莉莉的前中執委郭再欽遭影射黑金，遭指與88槍擊案有所關聯，導致正國會出現雜音。

郭信良在民進黨派出邱莉莉爭取議長後，為此感到「切心」，民進黨立委陳亭妃16日在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪時提到，黃偉哲證實蔡英文總統有說要把郭信良找回來，以宣示團結，而郭信良幫助黃偉哲市長很多。

陳亭妃提到，對於議長選舉，黃偉哲說蔡英文、賴清德等人授權他全權處理，且黃偉哲也是民進黨中央的督導小組人員，不過最後還是要由中央核備。

黃光芹詢問，蔡英文有想請郭信良回到民進黨？陳亭妃回應，「不是」，根據中執會7月20日通過「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」，只要被認為是可以幫忙推動市政、加強議會和諧，都可以是人選，所以不一定要回到民進黨，蔡英文總統態度就是希望和郭信良有合作空間。

根據媒體先前發出的照片，內容為88槍擊案相關的前民進黨中執委郭再欽，和要參選正副議長的邱莉莉、林志展同框畫面；陳亭妃指出，「如果他們沒針對爭議講清楚，這整件事情不會不見，而他們是不是在喬什麼？如果是在喬正副議長，那就更應該講更清楚。」

陳亭妃也提到，這次九合一大選中，台南有些選區已翻轉成藍營票拿比較多，包括北門區、新營區而原先深綠的學甲區也已有明顯鬆動，導致黃偉哲與國民黨候選人謝龍介票數非常接近，差距縮小到令人擔憂。

陳亭妃指出，這次學甲區發生88槍擊案，從被開槍的市議員謝財旺女兒競選總部，再到郭再欽已售出的工廠，這兩地有警力巡邏，要在短時間內開槍，必須經過計算，代表警告意味非常濃厚，也會影響到地方民心，所以如果這件事情沒有追究真相，民進黨2024可能會因此被拖累，相信國民黨也不會忘記這件事。