曾參演宮鬥劇《延禧攻略》中「富察皇后」的43歲秦嵐，昨(15日)被大陸狗仔丟出鐵證，到三亞和小她10歲的魏大勛到飯店過夜約會。今稍早，狗仔曬出第二波影片，可見秦嵐隔天又跟魏大勛外出約會，女方上洗手間時，魏大勛還在門外體貼幫秦嵐拎包包，十足體貼好男友的氣勢引來外界熱議。

早年演出過《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》的秦嵐過去曾與黃曉明、導演陸川交往，人美又有氣質的她多次被催婚，還曾拋出經典語錄反問網友：「我的子宮使不使用，關你啥事？」而昨陸媒爆出影片，指上周拍到秦嵐飛到三亞跟魏大勛約會，男方不僅獨自開車來接機，更幫女方推行李箱進飯店，共度一宿。

而33歲的魏大勛來頭不小，爸爸魏紹林是東北地區的房地產富豪，而魏大勛上一任緋聞對象是流量女王楊冪，當時楊冪宣布離婚後不久，就被拍和魏大勛穿情侶鞋逛展覽，魏大勛當時回應兩人僅是朋友，卻被起底男方過去將楊冪視為女神，夢想成真成為情侶，兩人後來也傳出疑似同居、共住一家飯店等八卦，但當事人都沒回應，去年楊冪受訪則暗指已經恢復單身。

今稍早，《吃瓜少女張小寒》曬出第二波魏大勛和秦嵐約會照片，指本月11日直擊兩人拿著飲料外出約會，魏大勛幫秦嵐提包包，接著又一起開車到海邊約會散步，氣氛浪漫，兩人雖暫未回應，已經引來網友熱烈討論，紛紛說：「我的目光都在秦嵐身上，身材好棒好羨慕」、「小子，我後槽牙都咬碎了，他的魅力到底在哪裡？」、「大勛有什麼撩姐訣竅教教我」、「他是不是為了追到自己小時候喜歡的女明星才進的娛樂圈」。