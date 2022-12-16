農曆年節即將到來，餐飲業者也推出各式年菜搶團圓商機。擁有40年餐飲經驗的鄧師傅功夫菜，自20餘年前因應顧客需求開始推出「年菜」，除了經典的好味道，每年持續開發新菜色，滿足顧客嚐鮮需求，目前年菜就有60多道選擇。其中「自煮玩味」系列，讓民眾可以透過幾個簡單的步驟，搖身一變為總鋪師，親自創作出一道道膾炙人口的功夫菜。

40年餐飲經驗， 60道菜色，鄧師傅功夫菜讓民眾可以透過幾個簡單的步驟，就可以變身為總鋪師。(記者 賴君欣 攝)

「自煮玩味」系列宅配年菜組，主推做工繁複、用料講究的過年辦桌經典菜餚，只要按著簡單的步驟，就可以做出一道道功夫菜，(記者 賴君欣 攝)

「自煮玩味」系列宅配年菜組，主推做工繁複、用料講究的過年辦桌經典菜餚，推出「南靖扇貝燒雞、酸菜龍虎斑、鮮蝦酒席白菜、酸菜白肉鍋、鮑魚黃金鯧米粉、川蜀水煮牛」等6款菜式，不僅僅只是「覆熱」年菜，而是要按著簡單的步驟做出一道道功夫菜，增添樂趣。這樣大膽創新的商品也獲得《食創獎》的肯定。

鄧師傅今年還推出多道新菜色，包含「叉燒霸王骨」、「鮮蝦酒席白菜」、「道口燒雞」，還有顛覆傳統的道地甜品「酒漬橙香紅龜粿」等。(記者 賴君欣 攝)

除了結合趣味性的「自煮玩味」年菜以外，仍有只需透過電磁爐、電鍋等小家電就能覆熱的熱銷功夫菜。譬如象徵一團和氣的「蔥燒元蹄」、節節高升的「波本煙燻烤肋排」、子孫滿堂的「蔥㸆鯽魚 」、財源滾滾的「大四喜(瑤柱獅子頭)」、年年有餘的「滬式黃金鯧」等。廚藝總監鄧至廷指出，今年還推出多道新菜色，包含「叉燒霸王骨」、「鮮蝦酒席白菜」、「道口燒雞」，還有顛覆傳統的道地甜品「酒漬橙香紅龜粿」等。

鄧至廷也提到，雖然原物料飆漲，但鄧師傅提前佈局，因此年菜全面「凍漲」，價錢不變。而且各式經典名菜、湯品均可以單點，滿足各式需求，像是鮑魚海皇羹、乾燒蹄膀、元寶花生、杏仁響螺燉烏雞等都是年節熱銷產品。而今年過年比較早，宅配年菜已開放訂購，目前已達8成。即日起至12 月21日，官網亦推出限定的早鳥優惠滿 3600 即享免運，滿 6000 再折 300，買越多、現折越多。