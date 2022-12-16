國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭提出「世代交替」，將挑戰選區黨籍資深立委費鴻泰、賴士葆。未料，傳出有黨內人士批這些喊世代交替的議員在這次選舉被保障不用初選，現在卻要去爭立委初選，「根本不講道義」。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，匿名放話傷害同志的老把戲，還要玩多久？

國民黨近日有不少議員喊出世代交替，獲得許多支持。未料卻傳出有黨內人士認為這些議員在今年的選舉被保障不用初選，現在卻要去爭立委初選，痛批「不講道義」。對此，游淑慧今(16)日在臉書痛批，「匿名放話傷害同志的老把戲，還要玩多久？」

游淑慧認為，其實就表態參加初選而已，有什麼好吵、好怕的？她認為，有實力贏初選，才有實力贏大選，「若巧芯民意基礎不夠，也會被自然淘汰」，游直言，若連嗆聲都只敢畏首畏尾的匿名，有什麼資格講武德。

「這樣的指控對我們來說更是無辜又傷害」。游淑慧感嘆表示，2018年她和徐巧芯是新人，結果初選前才突然首次實施「保障現任、新人初選」，她們乖乖的配合了，但2022年她們連任了，現在又突然說她們是被保障提名的，變成是「不講武德」。