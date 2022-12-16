晶圓代工大廠聯電(2303)今（16）日宣布，在2022年CDP問卷評比的「氣候變遷」及「水安全」兩大環境面向評鑑均獲最高評等「A」殊榮。在今年全球參與評比的近1.5萬家企業中，僅56家在兩大面向均取得「A」評等，聯電更是全球半導體中唯一的雙A級企業。

國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，已成為全球企業環境資訊透明度的重要指標，每年透過氣候行動、水資源管理及森林保存等問卷調查，評核企業的環境永續作為，驅動環境領域的重大變革。

據CDP官方統計，2022年有超過680家、合計資產130兆美元以上的投資法人，透過CDP平台要求企業回覆問卷，而今年度約1.87萬家、相當於全球市值50％的企業被要求揭露相關資訊。

面對氣候變遷衝擊，聯電透過推動淨零三部曲，從製程排放自主減碳、再生能源擴大使用、到新興負碳技術研究投入，努力朝淨零目標前行。日前連15年入選道瓊永續指數DJSI成分股，此次CDP評鑑肯定使永續績效表現再下一城。

再生能源方面，聯電集團全廠區已極大化太陽光電系統建置，每年發電量可達逾8000 MWh，並已採購超過200 GWh綠電，今年將可推升集團再生能源使用比例達逾5％，逐步穩健地實踐RE100承諾。

水資源管理方面，聯電執行多項節水措施，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率、高效能用水管理等策略，多管齊下有效降低水資源消耗。去年整體用水節約成效為33.52百萬公噸，並連3年獲CDP「水安全」領導等級肯定。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，集團長期關注氣候變遷議題，積極參與各項國際倡議，於2021年加入RE100再生能源倡議組織，宣告2050淨零排放，並於2022年通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核，展現積極減碳的決心。

簡山傑指出，聯電近年在各項主要國際評比的亮眼表現，是十年磨一劍、長期堅持努力不懈的成果。未來將持續發揮科技無所不在的影響力，結合晶圓製造的專業服務核心能力，與價值鏈夥伴共同實踐地球公民責任。