台北市長柯文哲出訪新加坡，對於卸任後的計畫，他今天接受當地電台訪問時表示，第一件事要先回台大醫院報到，之後要辦退休，「不太可能一邊當公務員，一邊當政黨主席」。

柯文哲卸任後的動向備受關注，包括是否備戰2024大選。他今天接受新加坡958電台訪問時表示，任期到12月25日，結束後的第一件事要先回台大醫院報到，下一步要再想想看。

對於主持人問及，除了回台大醫院外，是否有其他想法或正在籌備的計畫？柯文哲回應表示：「我回台大醫院以後，想起來還是要辦退休。」

他說，現在兼任台灣民眾黨主席，不太可能一邊當公務員、一邊當政黨主席，「終究還是要做一個取捨」。

他進一步表示，如果全職當民眾黨主席，「當然就會有下一步要去進行」。

此外，柯文哲也把握機會宣傳明年2月在台北舉行的「台灣燈會」。他說，這是台灣邊境解封後最大的國際活動，邀請新加坡人到台灣看看。

柯文哲率市府團隊出訪新加坡，昨天陸續拜會貿工部、教育部及資訊通信媒體發展局官員，今天規劃與新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者交流，接著參訪新加坡樟宜機場集團；訪團預定下午搭機返台。