每位旅客出境時，都會被收取一筆500元的機場服務費，用作觀光發展及機場建設，但來台灣轉機的旅客不必付費，桃機公司指出，鄰國機場針對轉機客已收費10年以上，今與民航局、航空公司開會，敲定未來轉機客也將收取500元的轉機過境設施使用費，上路時間未定。

新冠肺炎疫情期間，桃園機場旅運量暴跌，連帶讓機場服務費收入銳減，有立委建議桃機公司應檢討，依使用者付費精神，向轉機旅客收費。桃機公司也認為，轉機旅客越來越多，使用機場卻沒有付費，規劃比照機場服務費，收取500元的轉機過境設施使用費。

轉機旅客佔航空公司不小的比例，以長榮航空為例，長期經營北美至東南亞的轉機市場，轉機客可佔4到5成。

桃機公司指出，以鄰近的新加坡、日本、韓國、香港為例，都有向轉機客收取服務費，時間已超過10年，歐洲機場也有在收，但各國的收費思維不同，費率也差很多，目前台灣收500元可說是全球最低。

桃機公司表示，今與民航局、航空公司一起討論想法，大家一致認為應該要收。桃機公司希望該筆費用能直接隨機票收取，航空公司則表達因涉及票務系統調整，需要時間重新設定，執行技術上還要進一步探討，實施日期還未定案。