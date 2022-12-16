海山警分局江翠派出所舉辦交接布達典禮。（警方提供）

新北市警局日前公布人事異動，並於今（16）日辦理交接。本次人事調整案為第四至第九序列的警官職務調整，共計138人職務調整。由於新北市警局長黃宗仁將於明年1月中旬屆齡退休，因此本次人事異動預計也是他任內最後一次的人事調整案，相關單位都在今天辦理交接布達。

這次人事案層級最高、陞任第四序列的6名三線一星高階警官，包含督察室督察楊力強調任法制室主任、主任秘書室四序列專員謝明杰調任督察室督察、主任秘書室五序列專員林俊材陞任四序列專員、三重副分局長許清事陞任訓練科秘書、新莊副分局長李仁寧陞任後勤科秘書以及板橋副分局長廖文昌陞任主任秘書室四序列專員。

另有其他132名二線一星至二線四星警官調整職務，因此新北市警局各單位如婦幼隊、汐止、林口、三峽、海山、蘆洲等分局，也在今日舉辦新任主官、所長交接布達儀式。

各分局長在交接儀式上，也都對新任幹部給予勉勵，林口分局長陳忠龍期盼新任幹部務必貫徹局長黃宗仁「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「行動治理」、「前線管理」、「核心基層」、「五力齊發」與「社區警政」等核心理念，位民眾打拚一個的優質生活環境。

蘆洲分局長張國哲則是勉勵新任所長，謹記並貫徹市長侯友宜「社區警政、安居樂業」的理念，積極推展市政治安跨域整合策略，強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，全力維護治安、交通與為民服務。

海山分局長周振安期許，新任幹部能夠以為民服務及照顧基層同仁為出發點，主動整合轄內警友站、義警、民防、志工及巡守隊等協勤民力「五力齊發」，持續深化結合所有警民力的力量，做板橋居民最佳的服務團隊。