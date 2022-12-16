雲林縣虎尾鎮虎尾鐵橋今年8月啟燈至今，廣獲遊客好評，成為雲林最新的夜間打卡景點，近日更獲國際最具權威的3大照明設計獎項之一「瑞士LIT照明設計獎」肯定，在「橋梁與基礎設施照明組」榮獲優勝獎，讓雲林古蹟之美躍上國際舞台。

虎尾鐵橋是日據時代「大日本製糖株式會社」，因應載客運貨於1931年興建，長度約300公尺，今年初雲林縣政府文化觀光處規畫虎尾鐵橋及周邊光環境案，配合24節氣與四季變化，以光環境展現古蹟新風貌，同時營造夜間特色景觀，極具巧思，今年7月完工，8月正式啟燈。

雲林虎尾鐵橋今年8月啟燈至今，廣獲遊客好評，成為雲林最新的夜間打卡景點。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善表示，為活化縣定古蹟，縣府特別投入近500萬元執行「虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境規畫設置案」，營造虎尾鎮的城市夜間景觀風貌，同時帶動各機關與民間單位共同打造優質的城市環境，翻轉「雲林不好玩」的刻板印象，此次獲獎，再次證明雲林的美，絕對值得遊客一再探索。

縣文化觀光處處長陳璧君說，已有百年歷史的虎尾鐵橋不只是當地人的共同記憶，也是虎尾作為糖都「百年糖業」的重要歷史見證，目前全台僅剩虎尾糖廠以「五分仔車」運輸甘蔗原料，虎尾鐵橋做為過去載運甘蔗的五分仔車重要軌道，更是彌足珍貴的地方重要歷史意象。

陳璧君指出，縣府於2009年指定虎尾鐵橋為古蹟，並在推動雲林SDGs永續觀光及提升夜間觀光亮點的初心下，今年透過光環境設計與自然景觀搭配，營造百年鐵橋新亮點，藉由燈光效果創造更顯著的地標性，賦予古蹟嶄新風貌，讓虎尾鐵橋的夜景成為雲林縣最具特色的夜間觀光新地標。