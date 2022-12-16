台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，中央選舉委員會16日公布後選人財產申報，其中代表民進黨參選的「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農，他與妻子顏采薇相差10歲，2人名下無房產土地，僅持有1輛本田汽車、1輛三陽摩托車，還有4289萬667元存款。

吳怡農過去因帥氣外表吸引不少粉絲，日前傳出已婚時讓不少粉絲心碎，此次財政申報也首度揭露太太姓名，他和79年次的顏采薇相差10歲。根據申報資料，吳怡農名下無房產，僅有1台本田CR-V休旅車，以及1輛三陽149cc的摩托車，分別在2020年以5萬元、2萬元購入。

在現金資產上，吳怡農過去在海外累積不少資產，存款幣別包括新台幣、歐元、美金。吳怡農手頭現金為7萬2327元；總存款高達4289萬667元，大多存在香港匯豐銀行，單此筆存款就達港幣824萬3882元，換算新台幣約3231萬6016元，其次是台灣匯豐銀行安和分行，有美金9萬3362元，換算新台幣約285萬3127元。