美系外資針對大陸智慧型手機出具最新看法，觀察到12月初大陸主要店商平台販售的Android智慧型手機發現，當下折扣仍然很大，故也針對相關個股釋出最新評等，其中也維持包括台積電在內的12檔個股買進評等。

美系外資表示，大陸近期新款智慧機售價區間約落在239~714美元，高於10月份時的價格171美元至520美元，主要是因為大陸品牌製造商推出了更多高端產品，同時也引用許多新款晶片組，包括高通的Snapdragon 8 Gen 2和聯發科(2454)的天璣9200。

美系外資卻也觀察到，12月初觀察到在大陸主要電子商務平台上銷售前六名的Android智慧手機平均價格比發表時價格低26%(5月至9月的平均價格低18%)，不僅如此，折扣後更比發表價格低42%(5月至9月時平均低34%)，顯示當下折扣仍然很大。

規格部分，美系外資強調，相機、軟體和面板仍是新款手機的主要亮點，針對大陸供應鏈相關個股來說，給予聖邦微電子、威爾半導體、立訊精密、傳音、瑞聲、聞泰、比亞迪、聯創、卓勝、虹軟、台積電(2330)和ASMPT等買進評等，但給予長電科技和環旭電子賣出評等。