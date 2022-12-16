中國大陸逐漸放寬抗疫規定，許多當地民眾也迫不急待地想到處去走走看看，鄉下可能一下子就會湧入好幾百萬人。故16日傳出，中央政府將保護農村安全，避免因此染上新冠病毒。

路透社表示，日前發生大規模群眾抗議習近平的新冠病毒零容忍政策之後，上周，中國大陸就開始陸續解封。官方一直淡化處理，殺傷力較小的新病毒所帶來威脅性，但外界質疑，北京政府有沒有做好放寬後的妥善措施。

15日，中國大陸有2,157位有症狀的新確診者，在採檢人數愈來愈少情況下，官方統計的染疫數字可能失真。對於無症狀的確診者，從14日開始也不用列入統計資料中。

從明年元月21日除夕開始，正式進入農曆新年假期，中國內地情況頗令人擔憂。屆時，農村地區很可能被返鄉的遊子給淹沒，從新冠疫情2020年爆發以來，大陸鄉下地方幾乎很少有大規模疫情傳出。

大陸官方也正在加強新冠疫苗接種率，尤其是以老年人為重點族群。同時，也在農村備足呼吸器、基本藥物以及快篩試劑，供必要時使用。中國大陸國門基本上仍是關閉的，但最近中央決定，民眾在國旅之前不需要再檢測，以及取消掃碼才能自由通行的規定。

官媒環球時報報導，包括首都北京、四川西南部、湖南中部、浙江東部以及安徽等多個城市，已增設不少疫苗接種站便於民眾注射加強劑。至於在新冠藥物方面，大陸坊間則出現恐慌性採購與囤積的亂象。

中國大陸最大快遞業者之一的順豐速運表示，在人員不足以及需求飆升下，已從全國各地調派人手，讓北京地區近日比平日多出3倍的業務量，也能順遂處理。

專家學者認為，從新冠病毒爆發以來，中國大陸為壓抑疫情擴散做出許多努力，但現在可能要為部分沒有群體免疫的群眾，以及老年人接種率偏低的情況來付出一些代價，因為解禁後不一定馬上可看到景氣反彈。

摩根大通16日表示，下修中國大陸今年GDP估值至僅2.8%，是北京政府目標5.5%的一半而已。若果真屬實，將是中國大陸近半世紀以來經濟表現最差的其中一年。中國大陸正準備迎接過度的陣痛期，預估染疫人數將在農曆新年假期後的幾個月期間暴增，直到明年年中時，景氣才可能開始復甦。

彭博社日前報導，因為北京確診人數大增，原本本周計畫要召開的一年一度中央經濟工作會議將延後舉行。由於大陸官媒對此事一片靜默，目前無法得知此會何時開始，全球也引頸期盼希望更多振興經濟的政策出台。