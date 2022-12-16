藝人吳心緹擁有甜美臉蛋及清新氣質，在廣告中飾演女主角「小敏」打開知名度，去年參加節目《全明星運動會》第2季，在場上賣力表現的模樣，再度擄獲大批觀眾喜愛，近日她在instagram曬出穿著透視襯衫，隱約露出黑蕾絲內衣的養眼照，立刻吸引近2萬人按讚朝聖。

昨(15日)中午地牛翻身，全台明顯搖晃，吳心緹也發文表示：「午安，被震醒的我……」，照片中只見她留著俏麗短髮，對著鏡頭擺出甜美微笑，上半身穿的透視襯衫從左肩滑露，雪白香肩一覽無遺，裡頭穿的黑色蕾絲內衣則是若隱若現，加上一雙修長纖細美腿，格外引人遐想。

對此，網友紛紛留言：「也太正了，加上那雙美腿」、「被心緹正醒，真的好正」、「那我可能被妳正醒了」、「心臟爆擊」、「越來越成熟的韻味」、「若隱若現最性感」、「晃到衣服都掉了」、「怎麼這張沒有放進寫真裡面！太美了」、「原來地震可以震出那麽可愛的妳啊」、「有這麼剛好震醒都這麼美，每天都震一次」、「被你震暈要怎麼醒」、「裸足，足控福利」。

吳心緹先前得知好友粿粿被求婚時，直說：「覺得婚姻對我還滿遙遠」，但也列出擇偶條件，得具備孝順、幽默、聊得來，由於過去曾遇過劈腿渣男，強調因為受傷蠻深，希望未來另一半能對自己一心一意就好。