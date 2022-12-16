嘉義市國際管樂節踩街17日下午2時，將於中央噴水圓環重磅登場，有40支以上行進樂隊精采表演，晚間5時30分起在嘉義市體育場有變換隊形定點演出、伍佰與China Blue壓軸嗨唱，免費入場，市府表示，氣象預報有寒流，籲請民眾穿暖和來參加熱鬧滾滾的音樂嘉年華會。

市府文化局表示，今年嘉義市國際管樂節踩街路線有別於往年，將沿中山路行進至新生路右轉，再沿啟明路、體育路至市立體育場集結，市府大門口前設置觀禮台，與會貴賓在噴水圓環欣賞完開幕表演後，即先行出發步行至市府前的觀禮台，踩街樂團隨即開始行進表演。

市府教育處長林立生表示，管樂節是嘉義市最重要的文化教育活動，歷來踩街當天都是上課日，再擇日補假，為期17天的管樂節有逾80場精采演出，孩子們只需擇喜歡的活動場次參加，搭配學校的學習單及學習任務，完成學習課程即可。

市府教育處表示，今年管樂節30周年，教育處特別製作具有管樂節胸章及手搖旗，鼓勵參加活動的教職員工與師生佩戴使用，展現嘉義市教育的活力與熱情，共同見證嘉義市的管樂榮光。

市府表示，管樂節今晚7時30分在文化局音樂廳開幕音樂會，由「嘉義市管樂團」演奏拉開序幕，活動至112年1月1日，17日踩街因有低溫寒流，提醒家長及學生考量身體狀況參加，注意保暖，備好雨具。