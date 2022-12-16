高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園。（洪浩軒攝）

高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會並親自到場遊園，一覽動物園改建後新景色，此次動物園改建包括「動物的自由之地」、「漫步空中長廊」、「親子同樂天堂」等3大的主題。

陳其邁在壽山動物園開園試營運首日與小朋友一起探訪可愛動物，入口迎賓大使狐獴家族一出場就吸引眾人目光，新朋友「水豚君」在水中泡湯的萌樣也相當療癒，紅毛猩猩「咪咪」也展現絕佳親和力，見到人群立即興奮靠近，逗得大小朋友開心至極。

壽山動物園表示，「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，讓動物享有採光佳及通風良好的五星級休息空間，也極大化動物在展場的活動範圍，並以廊道、欄網的設計，將動物被觀看的緊迫降至最低，展現最自然舒適的姿態。

陳其邁表示，重建後的壽山動物園有「動物的自由之地」、「漫步空中長廊」、「親子同樂天堂」等3大主題，跟其他動物園相比，壽山動物園有非常多綠地、樹木，是非常悠閒環境，所以這次試營運，會針對小朋友教導動保教育觀念，未來也會持續蒐集民眾不同的意見，讓動物園能夠逐步改善，成為大家最喜愛的動物園。