《獅潭消息》出刊，作者黃槑森長子黃瑞銘（右）協助打字輸入電腦整理完成。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

《獅潭消息》出刊，集合全獅潭鄉親之力出刊，16日正式公開。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

曾在1甲子前擔任中廣苗栗縣獅潭鄉地方特約記者的黃槑森，將當年採訪的1320則獅潭在地新聞逐一寫成文字，傳給2個兒子留存整理出版，獅潭鄉親得悉此事，集資將這部500頁的獅潭歷史印行出版，成為獅潭地方重要文獻，16日在獅潭舉行感恩會並公開新書，感謝黃槑森家族為獅潭歷史文化留下最珍貴的紀錄。

獅潭鄉位在苗栗縣境內台3線的中段，是目前苗栗縣內人口最少的鄉鎮，目前僅有4160人，在過去交通不便的年代，獅潭相對地較其它鄉鎮封閉，許多地方耆老指出，在1960年代因消息閉塞，只有收聽電台新聞廣播才能知道地方上發生了什麽事情。

中廣苗栗廣播電台駐獅潭特約記者黃槑森是在1964年12月至1970年10月間，在獅潭地區跑新聞，總共發出過1320則獅潭鄉在地新聞消息，其中有901則新聞曾在中廣苗栗台的新聞節目播出。黃槑森只在日據時代受過6年公學校教育，在7年間以中文寫出27萬字的獅潭新聞，用心記錄了獅潭當年發生過的點點滴滴，也成了獅潭最珍貴的歷史文獻。

黃槑森將全部的新聞報導紀錄留給兒子，經過大兒子黃瑞銘耗時數年輸入電腦、編錄成書，委託台北大陸書店出版，使這本書成為完整的一本獅潭鄉土歷史文獻。

依當年黃槑森命名的《獅潭消息》，全書厚達5百頁，原本次子黃瑞循有意自行出資出版印行，但黃瑞循想到這本書是屬於全獅潭人的重要歷史文獻，有意發動全體鄉親集資出版，透過獅潭國中教師張秀雲徵詢鄉親耆老意見獲得鄉親們熱烈響應捐資。

地方耆老表示，當年聽到「獅潭消息」的新聞廣播是很感動的，因為偏僻的獅潭也能發聲，老人家都非常感謝當年黃槑森賣力的採訪寫新聞來宣傳獅潭。由於鄉親集資數額超過出版所需，剩餘款項將全數捐贈給獅潭鄉4所中小學校學生充當學雜費。

為感謝鄉親的熱忱贊助，《獅潭消息》出版委員會在現年也超過80歲的長子黃瑞銘帶領下，16日在獅潭鄉新店村義民廟旁的新店村社區活動中心舉辦「感恩大會」，向鄉親贊助者鞠躬面謝並正式公開新書，獅潭出身的客委會主委楊長鎮也特地趕回獅潭參加這場盛會，見證了《獅潭消息》印行的感人過程。