連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)宣布中國大陸事業將調整轉型，擬改採品牌授權方式，由當地新代理負責「快樂檸檬」品牌經營及業務拓展。集團表示，轉型後中國大陸的營運成本將大減，除可維持品牌知名度，並能收取品牌授權金，對改善營運體質將有甚大助益。

雅茗-KY指出，未來不排除進一步處分中國大陸事業，將集團資源聚焦美國及其他海外市場營運發展，並會加強對餐食市場的投資或合盟，規畫引進知名餐食品牌於美國發展，並透過集團美國營運平台發揮合作綜效，在美國市場增添另一新成長引擎。

雅茗-KY主力品牌「快樂檸檬」全球家數2019年突破千家規模，2020年續增至1105家。然而，由於中國大陸受疫情衝擊嚴峻，近2年規模持續縮減，2021年減至893家，今年截至9月續降至555家，主因中國大陸門市家數自超過千家驟減至384家。

雅茗-KY指出，近年中國大陸餐飲市場過度競爭，且消費市場在2020年疫情爆發後大受衝擊，產業競爭態勢惡化導致營運成本大增，嚴重侵蝕獲利表現。雅茗-KY 2022年前三季歸屬母公司稅後虧損1.69億元、每股虧損4.79元，均提前創下年度新低。

雅茗-KY表示，希望透過調整轉型營運模式改善虧損，轉由中國大陸新代理負責「快樂檸檬」品牌經營及業務拓展，認為大幅調整將利大於弊。且未來不排除尋找合適對象接手中國大陸營運事業，後續擬授權董事長執行尋找合作對象及處分評估等事宜。

雅茗-KY指出，集團營運重心自疫情爆發以來已逐步移向海外市場，美國作為主力發展新市場，今年以來營收貢獻已逾35％，「快樂檸檬」門市目前已達100家，逾25％平均單店月營收逾7萬美元，品牌知名度、門市規模、單店業績皆位居美國茶飲市場前段班。

雅茗-KY表示，目前「快樂檸檬」準備開店訂單約30家，預計2024年展至200家門市目標應可達成。隨著台積電於美國亞利桑納州設廠進駐，目前亦收到多組加盟商洽詢加盟意願，近期會在該州先開立數間直營形象店，而後才會考慮開放加盟。

由於較早布局美國、供應鏈管理完善，「快樂檸檬」美國門市家數在2年多疫情期間倍增，平均同店營收成長（SSSG）均維持雙位數以上佳績。雅茗-KY表示，後續將投資發展更強大的營運管理、供應鏈、數位資訊、顧客會員等系統，以提升美國市占率及競爭優勢。

雅茗-KY預期，營運在中國大陸事業轉型後可望谷底反彈，未來將擴大美國或海外市場版圖、創造成長基石，並持續布建全球供應鏈平台、強化營運基石，同時發展餐飲合盟平台，以合作或投資併購協助海外事業發展，擴大合盟基石，3大基石可望使未來營運重返正軌。