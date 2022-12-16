新北市教育局建置「新北校園通APP」，獲台灣雲端物聯網產業協會頒發「2022雲端物聯網創新獎」，教育局長張明文今出席頒獎典禮表示，未來將持續與企業合作擴大應用層面，奠基新北市成為智能城市。

教育局表示，新北校園通APP開發超過20項功能，涵蓋各級學制，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的親師生都可使用，為全國唯一；並以多元雲端服務、打造雲教室及數據治理為開發主軸，貼近親師生需求，下載次數突破43萬人次，全市教師皆已綁定，家長超過20萬人使用，為全臺灣最多人下載的教育類型APP。

新北校園通APP功能之一「學費pay」，是全台最大學雜費繳費APP平台，家長可選擇八種繳費方式，包含：「Line Pay Money」、「悠遊付」、「台灣Pay」、「街口支付」、「信用卡」、「QRcode網銀轉帳」、「產生超商繳費條碼」與「紙本繳費單下載」，一年來，家長使用學費PAY數位支付筆數超過60萬筆，占繳費方式40％，減少紙張印製，逐步改變家長繳費習慣，真正落實數位繳費。

另外，新北市全力推動班班有冷氣政策，透過建置校園智慧能源管理系統落實智慧治理，領先全國整合現有校務系統與新北校園通APP，讓師生用相同帳號登入，依職務、權限開啟EMS能源管理系統各功能，用手機就可管理各班冷氣，隨時掌握學校用電情形、接收用電警戒資訊達到即時管理，為新北智慧低碳校園再升級。

張明文表示，未來將以校園通APP為媒介，打造校務雲，使校務行政從web到app、電腦到手機隨時隨地都可用，讓全市親師生皆好用；同時期待藉由校園通APP便利功能落實行政減量提升效能，提供家長便利的校園應用功能，打造出全方位且適宜的智慧校園。