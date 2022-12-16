中華電信為國內最大規模、專業領先的IDC服務提供商，具備智慧機房豐富的設計、建置、維運與認證實務經驗。在疫情嚴峻的大環境下，發揮資通訊優勢，於109年11月攜手國泰金控打造「桃園青埔資訊中心」，並於111年11月取得Uptime Institute國際認證機構的Tier Ⅲ等級建造認證，成為國內首例取得此國際認證之金融業資訊機房。

桃園青埔資訊中心電力、空調系統皆採備援容錯架構，從公共用電、發電機組、UPS（不斷電系統）與電池、配電盤體、空調及機櫃用電供應迴路，皆具備冗餘備援及容錯機制，即使是僅有一個電源供應器的網路設備，也不會因電力中斷而影響服務運行。

中華電信表示，此案更導入資料中心基礎設施管理（DCIM）平臺，監看所有機房及環境設施的運作狀況包括電力、空調及溫濕度等，以達智慧化管理的目標。

桃園青埔資訊中心在安全管控機制上，係採用新世代安全管理防護設計，在整體管理流程及實體層面納入更多安全保護措施，以國家安全等級的安管機制，確保國泰金融業務資料與客戶資料的安全性。

成立於1993年的Uptime Institute，是全球權威的國際機房認證機構，專門針對資料中心設計、建置、營運建立全球統一的認證標準。中華電信攜手國泰金控打造桃園青埔資訊中心，榮獲Uptime Institute國際認證機構Tier Ⅲ等級「建造認證」，在Uptime Tier Ⅲ認證的建置品質保證下，系統預計於2023年啟用，將為國泰金控各項金融服務系統提供高穩定性、高可靠度、高安全性的資訊服務不中斷環境。

中華電信強調，將持續運用智慧機房、雲端、網路、資訊安全等各式ICT建置維運經驗，在「以客戶為中心」服務的理念下，協助客戶建構完善營運基礎設施，並以全方面資通訊整合專業優勢，提供客戶更前瞻且創新的優質服務，落實「最有價值與最值得信賴的資通訊公司」願景目標。