桃園航空城開發中，機場園區與附近地區安置街廓第一階段配地作業進行中，因日前大園區菓林里出現土地不足問題，竹圍里增畫街廓引起搬遷戶反彈，市府緊急暫緩2里選配作業，使配地期程延長。經相關單位協調後，分別在菓林增畫2處街廓、竹圍增10處，將於12月底重啟選配作業。

市議員徐其萬說，先前菓林與竹圍里因土地不足問題選配緊急喊停，協調過程與地方里長確認地點，但竹圍里仍有街廓分散問題，地方民眾有2種聲音，有人不希望被拆散，有的人則認為地點不差也樂意選擇，只要盡快選配就好，地方看法不一。

桃市府地政局航空城開發科說明，11月與民航局、航空城工程處、都市發展局等相關單位協調後，確定街廓調整方向，並重新評議開發後地價，12月初提交地評會審議通過，15日已將菓林、竹圍里的土地分配時間表及新版安置街廓示意圖公告上網。

航開科表示，菓林共新增2處街廓，總面積約0.56公頃，從原規畫商業區土地變更為住宅區；竹圍則新增10處街廓，面積約3.5公頃，從住三或住五住宅區變更為住二住宅區。航開科也說，至於民眾關心竹圍里街廓較分散問題，保留第一次增畫街廓，這次也另外增畫，讓民眾有多點選擇。

據統計，這次重啟選配作業，菓林里有92戶、竹圍里397戶要參與，選配地點同樣位於桃園航空城聯合服務中心，菓林於12月27日分上、下午2場辦理，竹圍從12月26日起連5天辦理至30日，每日分上、下午2場。

航開科提醒，針對菓林與竹圍里要選配土地的搬遷戶，已發公文並逐一電話通知，請民眾務必在指定時間，攜帶相關證件及印章到場選配。若未於這次完成選配，得參加後續第二階段安置土地抽籤配地作業，就全區尚未分配的安置土地進行選配。

此外，有搬遷戶擔心，因選配期程延後，後續申請建照或蓋房恐因此拖延。對此，航開科強調，新畫設的街廓不在原先優先施工範圍內，已協調相關單位盡量同步作業，減少對民眾的影響。

徐其萬提到，延宕的時間應「還給民眾」延長完成搬遷時間，更要嚴格把關施工狀況，別因趕工影響到排水、道路等公共工程品質。竹圍里長陳義盛也說，後續還有其他階段選配，街廓要精準計算，避免再發生類似問題。