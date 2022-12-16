綜藝天王吳宗憲有3個漂亮女兒，他曾公開誇讚三姊妹中小妹最美，不過小女兒Olivia始終未正式在幕前曝光，直到最近才在爸爸和大姊的社群平台露出正臉，高顏值瞬間成為焦點，近日她更登上時尚雜誌，IG帳號也跟著曝光，網友也紛紛湧入朝聖。

現擔任平面設計師的Olivia，近期登上時尚雜誌，姊姊吳姍儒也在限時動態轉發照片，雖僅寫下「小妹」兩字，但也不難看出她力挺妹妹的心意。而網友也發現Olivia的IG帳號，紛紛湧進朝聖。

Olivia顏值高還有好身材。(圖／取自Olivia的IG)

從她的IG帳號可窺探她的日常生活，有替朋友慶生的照片，也有近期到日本遊玩的美照，而顏值和身材都不輸給姊姊的她，也曾分享穿泳裝入鏡的性感照，讓不少人都狂讚「好美好有型哦」、「太漂亮了」。

其實，吳宗憲之前曾替3個女兒顏值排名，「老三是第一名，老二是第二名」，讓一旁的吳姍儒聽了非常吃醋，還開玩笑抱怨因為小妹長太漂亮，導致爸爸都忽略她。

而之前吳姍儒罕見曬出三姊妹合照，終於讓小妹Olivia正臉曝光，長相精緻、氣質出眾的她，瞬間吸引網友目光，驚呼「憲哥竟然生得出這麼漂亮的三姐妹？」