年節將至，國內飲水機大廠賀眾企業捐贈500萬元獎助學金給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，預計發放每位受助學生3600元「年節助學金」，共1404人受惠，盼清寒學生能過個好年。台北市政府教育局長兼基金會董事長曾燦金表示，感謝賀眾企業總經理王志耀對弱勢學子的關懷，是善盡企業社會責任的典範。

王志耀表示，希望在過年前為弱勢學生帶來溫暖，承諾捐贈500萬元，將贈予目前受認助中的學生每人3600元年節助學金，計畫於明年1月20日直接將這筆助學金匯入受助學生的郵局帳戶。

王志耀也說，不能扼殺孩子受教權，若不幫助弱勢學生協助其安心就學，未來可能會造成更多社會問題。

曾燦金表示，台北市政府教育局與賀眾企業於109年簽署產學合作備忘錄，為5所北市公立技術型高中引進業師教學，合力培育電機群與冷凍空調科所需人才，感謝王總經理對教育的貢獻，並關懷北市清寒學生。

曾燦金呼籲，社會各界伸出援手加入愛心認助的行列，可定期定額認助，也可專案或小額捐款，每個人評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭孩子。

認助專戶帳號：彰化銀行永春分行(009)53388603261700，行動支付認助包括街口支付與悠遊付，可參考基金會網站http：／／fhus.taipei／，相關認助資訊請洽電話：(02)2727-5925或官方[email protected]。