歲末年終，聖誕佳節將至，信義房屋為了與民眾同歡，近日推出線上「聖誕樹不樹」與實體「木製DIY四驅車」活動，並結合永續環保，讓節慶活動不僅能凝聚眾人情感，還具體實踐發揮「共好」精神，與社區居民、客戶一起過個「永續聖誕節」!

信義房屋今年推出的聖誕節活動，虛實整合，很符合現代人的生活型態；在活動設計時更落實了聯合國永續發展目標SDGs的精神，線上活動「聖誕樹不樹」透過種樹遊戲強調綠化家園、永續生態的重要性；「木製DIY四驅車」則以手作活動的形式，支持每個家庭營造更多親子時光，讓孩子擁有優質的陪伴。信義房屋推廣永續觀念多年，希望對社會產生正向的影響力。

即日起至12月31日於信義房屋APP、社區幫APP舉辦線上活動「聖誕樹不樹」，結合了種樹的概念，只要點選不同的肥料，就可以種出專屬的聖誕樹，還能測驗自己屬於哪種聖誕樹，獲得不同的聖誕祝福，不但有趣，更能抽Switch、咖啡機、按摩槍、全家購物金等上千名好禮，好康又實惠。

至於實體活動「木製DIY四驅車」，在各分店舉辦，則兼具娛樂與教育意義，可訓練孩子的耐心與細心，提升專注力，參與者將四驅車組裝完成後，還可以遙控讓四驅車動起來，好玩又有趣。

信義房屋西屯惠中店專員謝佳純指出，過往大多是信義房屋主動走進社區，協助各社區辦節慶活動，活動辦久了、有口碑之後，近年來有不少社區會在節慶時間接近之際，「反客為主」、自發的就近詢問信義房屋分店是否有相關活動計劃，顯見這類社區服務很受民眾歡迎，也影響社區居民自主共好。

謝佳純分享，這類活動不僅能讓親子、社區住戶等等互相聯繫情感，享受節慶歡騰氣氛，還能讓眾人瞭解，信義房屋不只是一般的仲介，而是在地生活的好鄰居，如同親人般的陪伴當地居民。