再過半個月即將迎來2023年，每個人都在乎自己的運勢到底是如何呢？而日本網站《ananweb》近日發文分享，12星座的人如想在2023年增加戀愛運和工作運，可以選擇造訪哪些地方，其中射手座如前往高處的地方，並爬得越高，就能獲得好氣加持。

▍牡羊座：新開的餐廳、景點

2023年的牡羊座在新的一年將會帶來好運，可前往新開幕的餐廳、風景區等等，並穿著紅色的衣物效果更佳。

▍金牛座：海邊

2023年的金牛座在工作上將會非常繁忙，若在百忙之中抽空來到海邊，可在沙灘上走走、聽著海浪聲能讓心情平靜下來，就能掃除煩惱，讓自己更有動力回到工作中奮鬥。

▍雙子座：遊樂園

2023年的雙子座將會充滿幹勁，迎向工作與戀情，因此去熱鬧的遊樂園玩耍，可以得到很好的能量補充。

▍巨蟹座：參加社團

2023年的巨蟹座在工作上將會很繁忙，但下班後會參加社團活動充實自己，除了能夠幫助到工作之外，還能趁機拓展人脈。

▍獅子座：機場或火車

2023年的獅子座如果想提昇運勢，可以試試去看飛機和火車進出，不但能夠增加運勢，還能更加順利。

▍處女座：寺廟或神社

2023年的處女座會有著許多煩惱，可以到寺廟或神社參訪拜拜，並可參加一些打坐或住在寺廟裡之類活動，就能消除內心的擔憂。

▍天秤座：博物館或風景名勝區

2023年的天秤座在工作上將會賦予新的使命，在感到煩惱的時候，可去博物館多了解科學知識或前往風景名勝區放鬆心情，如此一來也會了解自己的煩惱相比起來不值一題。

▍天蠍座：圖書館

2023年的天蠍座將會過得很平穩，可多造訪圖書館，並透過閱讀學習，對工作運有幫助，若是在有戀愛煩惱的你們，向館員詢問推薦的書籍，或許就能意外找到答案。

▍射手座：高處地點

2023年的射手座關鍵在「更上一層樓」，像是摩天大樓、瞭望台等等的地方，只要造訪這些地點並爬得越高，就能獲得好氣加持。

▍摩羯座：家或母校

摩羯座在2023年將會是動盪不安的一年，可透過回到家或母校讓內心平靜，來重回自己的自信。

▍水瓶座：朋友家或文具店

水瓶座在2023年起伏較大，要改運也不太容易。不過整體而言，朋友家算是個不錯的去處，而到文具店購買文具，多少也能增添一些好氣。

▍雙魚座：公園或風景區

2023年的雙魚座有著平穩的運勢，平常趁天氣好的時候，可到公園或風景區大草原上野餐、散步，或許就能遇上驚喜的邂逅。