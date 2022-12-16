民進黨台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選參選人吳怡農今下午前往中山區景福宮參拜，會後受訪。（陳薏云攝）

民進黨台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選參選人吳怡農主打正向、乾淨的選戰，他不滿遭國民黨批評「膿包」；國民黨立委補選參選人王鴻薇則指，過去民進黨也曾說前高雄市長韓國瑜是草包，請吳怡農不要雙標。對此吳怡農16日下午回應，不要模糊焦點。另外吳怡農被質疑「一人作戰」，今下午行程也無議員陪同，對此吳怡農表示，會持續與黨內夥伴、議員們合體。

吳怡農今下午前往中山區景福宮參拜，會後受訪再提起國民黨人身攻擊一事，吳怡農強調，大家看清楚，膿包的膿旁邊是肉字旁，不是一般人提出的批評，請對手、國民黨不要迴避，這是國民黨一級主管在正式記者會的用詞，那是赤裸裸的人身攻擊，國民黨高層應向社會大眾說明，這是不是他們所支持的謾罵模式。

至於王鴻薇反嗆，民進黨當時也曾辱罵韓國瑜草包、台北市長柯文哲是4％仔、檳榔，對此吳怡農表示，請大家不要模糊焦點，也不要逃避，這兩個字就是出現在國民黨中央黨部、自己臉書，希望國民黨高層對於國民黨一級主管所用的言語、發出的言論，向社會有個交代，這是不是你們所支持的？這樣的謾罵是不是你們所同意的？

至於王鴻薇確診期間，將找韓國瑜當分身站台，吳怡農今下午卻隻身前往中山區景福宮參拜，並無議員陪同，對此吳維持一貫態度，表示會持續與黨內夥伴、議員們合體，下午參拜行程其實雖然沒議員陪同，可是有許多里長一起來參拜。至於副總統賴清德是否會來站台，吳怡農則表示，所有夥伴都盡量爭取，之後行程確定後一定會跟大家報告。