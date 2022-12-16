仁寶（2324）在數位發展部數位產業署計畫支持下，與資策會、工研院共同發表5G遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果，透過5G專網建置、技術支援可行性驗證及應用服務導入，結合仁寶旗下子公司神寶醫資的遠距醫療超音波影像傳輸系統，促成全台首座跨縣巿5G遠距腹部超音波遙控診療，其5G低延遲、高頻寬、廣連結的特性，可遠距深入新竹縣尖石鄉為偏鄉民眾進行腹部超音波掃描檢查，大幅推進遠距及行動醫療應用模式，進行即時傳輸影像，快速提供醫療建議，將大型醫院專科醫師的診療能量直接帶入偏鄉。

因應新冠肺炎疫情加速遠距醫療發展，及邁入後疫情時代，仁寶持續不斷深耕5G智慧醫療多元應用，仁寶智慧型裝置事業群副總梁志賢指出「身為智慧裝置的領導業者，我們致力於發展更多5G智慧醫療的應用，以仁寶5G小基站結合神寶醫資所開發的全國首創「5G遠距超音波影像傳輸技術」，讓「距離」和「醫療資源不足」，不再成為偏鄉居民健康的絆腳石。

神寶醫資總監范瑋益表示「5G應用在超音波遠距診療最大的效益就是減少延遲，感測回饋到命令送達的時間差變小，使得操縱延遲感降低。延遲過高容易讓醫師誤以為遠端超音波探頭還沒到達想要的位置或施力太小，因而增加移動距離與力道，輕者超音波成像不佳，重者可能令病患感到不適。

仁寶集團手持無線超音波產品具備獨家的專利技術，完全自主開發製造超音波最關鍵探頭模組、軟硬體系統及影像處理演算法，從裡到外均為台灣製造，尺寸相較於傳統落地式超音波輕巧許多，設備只有口袋般的大小，輕巧好攜。搭配5G連網便可落實遠距及行動醫療服務，不僅在防疫期間能提供遠距即時會診服務，以減少醫護的感染風險，未來更拓展遠距醫療照護，仁寶用5G科技守護全民健康。

由仁寶電腦與資策會共同合作，發展高可靠低遲延(uRLLC)的小基站產品技術，讓遠端的即時操控得已實現。低延遲是5G技術特點之一，對網路系統延遲相對要求的5G應用，如遠程設備操控、遠距精準醫療、與汽車自動駕駛等，皆須要依賴低延遲、高穩定的訊號傳輸。

仁寶電腦與資策會共同開發的5G小基站低延遲傳輸技術，除使用在仁寶電腦與工研院共同合作的5G無人機操控競速外，該技術也應用於本次遠程超音波檢測的智慧精準醫療上，讓醫師可以直覺地無懈操作遠端手持超音波檢測儀器，達成人機協作、人機一體的順暢檢查。