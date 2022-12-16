是德科技宣布，將與信曜科技(Synergy Design Technologies)擴大合作夥伴關係，以加速開發5G開放式無線接取網路(O-RAN)架構和虛擬化無線接取網路(vRAN)基礎設施。信曜科技將使用是德科技用戶端設備(UE)模擬解決方案，來驗證無線接取網路(RAN)的效能。

信曜科技將採用Keysight P8800S UE模擬RAN(UeSIM)和P8822S UE/O-RU模擬O-RAN前傳(RuSIM)解決方案，來建構網路測試環境，以加速開發其5G Smart RAN軟體解決方案並進行除錯。在這兩種UE模擬平台的輔助下，信曜科技可驗證其多合一小型基地台以及O-RAN射頻單元(O-RU)、分散式單元(O-DU)和集中式單元(O-CU)，以便持續將產品最佳化，並強化其設計。

是德科技UeSIM UE模擬解決方案可協助基礎設施供應商、晶片供應商和行動通訊業者，模擬無線和O-RAN前傳介面中的真實網路流量，以確實驗證端對端RAN效能。RuSIM可透過前傳功能拆分選項7.2x，對O-DU進行功能性、符合性和效能測試。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，是德科技與信曜科技自2021年起展開合作，以建立一個由O-RAN供應商、行動通訊業者和測試實驗室組成的全球生態系統，進而打造一個基於真實資料的端對端效能驗證環境。在信曜科技開發垂直整合式軟體解決方案的過程中，是德能助其一臂之力，以支援從射頻和開放式前傳驗證到符合性測試，以及從低/高實體層到更高層協定堆疊測試等種種任務。

信曜科技創辦人黎志明表示，是德科技的UeSIM和RuSIM技術，使得信曜科技能夠持續不斷地最佳化並增強自家的軟體。本次擴大與是德科技的合作夥伴關係，以推動5G Smart RAN技術的發展，並縮短產品上市時間。是德科技完整的端對端、互通性和符合性測試解決方案組合，使得信曜能夠達成既定目標。