受到中國大陸突然停止實施零容忍政策的影響，全球經濟學家也正忙於重新評估，大陸今明兩年的經濟成長預估值。

瑞銀與澳洲ANZ銀行16日不約而同的最新預估，因新冠病毒迅速擴散，大陸今年GDP將下修至2.7%。至於明年，疫情逐漸退燒後，消費者信心以及商業活動重新歸隊，經濟成長預估可望逼近5%或以上。

根據最新經濟數據，在北京政府抗疫政策急轉彎之前的11月，當地經濟疲弱程度超乎預期。至於大幅鬆綁後，景氣反彈也是暫時性的，因為病毒在主要城市大擴散，大陸民眾擔心染疫故避免外出。

對於中國大陸2022年GDP，瑞銀從先前的估值3.1%再下調至2.7%。到2023年，GDP可能反彈至4.9%，高於之前預估4.5%。ANZ銀行則將大陸今年經濟成長預估，從3%再下修至2.7%，在11月已將明年估值上修至5.4%。

瑞銀認為，大陸民眾對於不上網的休息時間中，應該會減少外出與群聚活動。在第一波疫情褪去，預估商業活動將從2023年初慢慢復甦。

至於高盛等其它主要金融業者，也修正中國大陸今明年GDP預估值。彭博社彙整各方意見後，認為明年GDP將從今年預估值3%，成長至4.8%。至於大陸官方預估目標值，明年GDP可望增加5%左右。