寒流來襲，低溫會增加急性心肌梗塞的風險。光田綜合醫院沙鹿院區急診醫學科主任林宗興表示，氣溫變化是急性心肌梗塞的誘發因子之一，當身體接觸變化過度極端的溫度範圍，心血管與腦血管的急性病變就會增加，且特別容易發生在老年人身上。

林宗興表示，心血管疾病的典型症狀是「前胸疼痛」，且不是點痛而是一團、一整片的疼痛感，也可能延伸到肩膀、下巴。另外，心血管疾病的疼痛多是「壓痛」而非「刺痛」的感覺。

林宗興提醒，腦血管病變的三大徵兆為「嘴歪眼斜」、「手腳無力」、「講話不清楚」。務必要記得症狀剛發作的時間並告知醫護人員。有些病人曾發生短暫性腦缺血，又在24小時內復原而未就醫。建議在第一時間及早尋求醫療協助。

●三高睡眠不規律都危險？避免血管收縮注意頭頸部保暖

哪些疾病更容易在低溫時突然惡化？林宗興表示，低溫屬於一種會造成血管收縮的「寒害」，而血管收縮會導致慢性病控制不良，血壓、血糖、血脂都可能出問題，包括三高、過勞、工作繁重、日夜顛倒、睡眠不規律、抽菸，都是可能增加身體負擔的風險因子。

林宗興提醒，慢性病、老年族群在低溫時應注意日常保暖，泡熱水澡時溫差不宜過大，也不建議一下子就浸泡過熱的水溫。早晨起床或沐浴時，建議動作放慢，不要太快起立，避免產生急性血管收縮。另外，人體散熱部位4-5成在血流豐富的頭臉部，因此特別要注意頭部、頸部的保暖。

●年輕族群中風症狀不典型？適當喝水防止血液濃縮

林宗興也提醒，心血管或中風等疾病也可能發生在年輕族群身上，特別是生活習慣不佳及代謝症候群，且年輕人發病通常症狀較不典型，到院前可能只有暈眩、意識障礙無法聽懂別人說話、一手一腳不會動。本身有先天疾病，或是工作繁重、日夜顛倒，又對自己身體狀況不夠瞭解的人，都要特別注意。

低溫冷氣團來襲時，應該如何運動才安全？林宗興醫師建議，盡可能避免在溫差太大的時間運動，最好固定運動時段，同時注意身體保暖，並適當補充水份，防止血液過於濃縮。

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