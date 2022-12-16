台中市7旬林姓夫婦加入line投資群組，日前到沙鹿某銀行欲匯款200萬元，警方獲報後前往關心，老夫婦還辯稱要買保健食品，員警耐心勸說下，兩人才說出實情，所幸及時保住一筆退休金。

沙鹿區7旬林姓夫婦上個月加入由詐騙集團成立的line投資群組，該群組誆稱保證獲利、穩賺不賠，林姓夫婦心動萬分，依指示至該網站申請帳號。

日前，李婦到沙鹿某銀行欲匯款200萬元投資，由於提領金額過大，引起行員注意，關懷詢問時對於領款用途亦無法說明清楚，行員立即通知警方。沙鹿所員警黃仕逸、黃浚益到場後，李婦稱要購買保健食品，警方再度追問相關細節，婦人最後坦言「投資股票」。

員警耐心向婦人講解詐騙手法，並宣導「要投資股票找銀行開戶買賣才安全」，婦人才恍然大悟，感謝員警熱心幫忙，守護夫妻的積蓄老本。

清水警分局長游永中得知後，親自前往銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，並當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。