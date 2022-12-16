感情從來沒有道理可言，有些人面對愛人會卸下所有心房，像個孩子一樣幼稚，《搜狐網》運勢專欄點名4星座，平時偶像包袱很重，做事情一板一眼，唯獨面對心上人才會露出可愛幼稚的一面。

▍金牛座

金牛座的人個性憨厚、木訥老實，行事作風較為一板一眼，但其實面對愛情時，他們也有著不為人知的一面，私下熱衷於和愛人撒嬌、討拍，就像是個長不大的小孩，既純真又可愛，超反差的表現經常讓另一半哭笑不得。

▍天蠍座

天蠍座的人個性陰沉，城府極深，給人難以親近的感覺，加上他們不輕易在眾人面前表露自己內心真正的想法，所以外人很難搞懂他們。不過天蠍面對愛情時，就像變了一個人一樣，感情簡單直接，也不吝於撒嬌，只因為他們是真心愛上對方，才會卸下一切偽裝。

▍摩羯座

摩羯座個性高冷，多數時候總是獨來獨往，刻意跟大家保持距離，所以難免讓人覺得不近人情，但私底下的摩羯座在面對另一半時，則會毫不掩飾地呈現最真實、幼稚的自己。然而一旦沒了愛情，他們比誰都還要成熟。

▍雙子座

雙子座個性圓滑，是天生的社交高手，不管在什麼場合都能表現得大方得體，只有在自己最信任、最喜歡的人面前，雙子座才會卸下偽裝，展現出最真實且幼稚的自己，甚至放飛自我，極盡所能地向另一半撒嬌、討拍，與平時精明的形象不太一樣。