台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，中央選舉委員會16日公布後選人財產申報，其中國民黨台北市議員王鴻薇名下3筆土地、5筆建物，擁有1台以157萬購入的凌志（LEXUS）汽車，總存款為255萬4360元，身上還背著421萬2743元的房貸。另外，她與丈夫陶允正共申報41筆股票、市值總額522萬83元。

根據財產申報清冊，王鴻薇名下有3筆土地，有2筆買在新北市林口區力行段、台北市松山區民生段，1筆為分割繼承，位於台北市松山區民生段；建物部分，有2筆買在新北市林口區力行段，另2筆買在台北市松山區民生段，僅1筆台北市松山區民生段的房屋為分割繼承；動產部分，王鴻薇名下登記1台LEXUS汽車，取得價格為157萬。

存款部份，王鴻薇共申報21筆，幣別橫跨新台幣、人民幣、美金、英鎊等，總存款為255萬4360元，另有1筆421萬2743元的房屋貸款。 此外，王鴻薇與丈夫陶允正持有市值總額522萬83元的股票，其中陶的名下有多達35筆股票，包括元大高股息、元大S＆P石油、第一金，還有亞聚、緯創、鴻海、聯電、仁寶等共計35筆。