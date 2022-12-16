苗栗縣長徐耀昌完成建置202個社區關懷據點，將交棒給新任準縣長鍾東錦

苗栗縣長徐耀昌任內全力推動設置社區關懷據點來照顧全縣長輩，並曾發願在卸任前要完成200個關懷據點的心願，月前，縣府順利達標後，16日再錦上添花，完成竹南鎮竹興國小及頭份上興里等2個關懷據點啟動，在徐耀昌卸任前完成202個關懷據點的空前成果，將交棒給下任準縣長鍾東錦繼續努力照顧長輩。

苗栗縣第202個社區關懷據點設在竹南鎮竹興國小，16日舉行啟用典禮，前後任縣長徐耀昌、鍾東錦一同出席。（謝明俊攝）

苗栗縣第202個社區關懷據點設在竹南鎮竹興國小，16日舉行啟用典禮，前後任縣長徐耀昌、鍾東錦一同出席。（謝明俊攝）

苗栗縣第202個社區關懷據點設在竹南鎮竹興國小，16日舉行啟用典禮，前後任縣長徐耀昌、鍾東錦一同出席。（謝明俊攝）

苗栗縣第202個社區關懷據點設在竹南鎮竹興國小，16日啟用，縣長徐耀昌發送長輩小禮品。（謝明俊攝）

苗栗縣第202個社區關懷據點設在竹南鎮竹興國小16日啟用，準縣長鍾東錦發送學生小禮品。（謝明俊攝）

苗栗縣第202個社區關懷據點設在竹南鎮竹興國小，16日舉行啟用典禮，前後任縣長徐耀昌、鍾東錦一同出席與學生合影。（謝明俊攝）

徐耀昌上任時全縣只有70個社區關懷據點，到16日為止，共增加到202個據點，普及率超過7成，成功地讓縣內長輩獲得社區照顧關懷，還包括共餐服務、延緩老化、電話關懷等服務，目前全縣關懷據點志工已超過3，800人，服務超15，700名長輩，單是今年，社會處就爭取衛福部補助1億1千多萬元，縣府自籌593萬元，並運用公益彩券盈餘經費，用在現有及未來新增的關懷據點長輩共餐花費等。

原本徐耀昌發願在卸任完成200個關懷據點目標，結果順利在上個月一口氣開辦4個社區關懷據點後達標，但同時間，徐耀昌赴竹南鎮竹興國小主持幼兒園啟用典禮時，見到校內同時有長輩在學習教室上課，校內東棟教室地下室的活動空間也閑置未能發揮應有功能，徐耀昌指示校長鍾政洋研議可否活化利用，以造福社區長輩。

鍾政洋積極構思規畫，設計將學校與社區老幼全部結合一氣，讓老小都能將學校當成第2個生活重心，長輩們每天上午陪同幼兒、學生來校上課後，就留在學校裡，和其它長輩一起學習手作、一同律動活動維持身體健康，中午一起共餐後，再帶著孫兒們回家，讓年輕父母們無後顧之憂，全力衝刺工作。

經過1個的規畫整理，16日，徐耀昌與新科準縣長鍾東錦一同來到竹興國小歡樂慶祝據點啟動，加上頭份市上興里的關懷據點，完成開辦202個關懷據點的里程碑，徐耀昌並交棒給鍾東錦，期望鍾東錦繼續開辦，達成百分百的社區長輩關懷工作。