不只東方美食！瓦城泰統集團董事會於今（16）日通過投資「樂子the Diner」的決議，其台灣餐飲事業版圖開展全新篇章。「樂子the Diner」創立於2006年，創辦人夫妻以對美式料理的熱愛，結合台灣在地食材，料理出經典道地的美味餐點，成為時尚族群的早午餐首選。

瓦城泰統以強大的研發、營運、品牌優勢及豐沛資源，除了集團旗下自有品牌的持續增長，亦長期關注如何支持更多優質餐飲品牌，為提升台灣餐飲整體市場貢獻心力。此次透過雙方緊密合作，「樂子the Diner」將進入全新階段，瓦城泰統集團的業務成長動能也將無限寬廣。

瓦城泰統集團也宣布，由廖梅淳出任瓦城泰統集團總經理。新任總經理廖梅淳（Sophia Liao）擁有20年以上豐富國際媒體高階管理經驗，業務範圍從台灣至大中華，以堅實的財務及法律專業為基礎，帶著創業家冒險精神，在經營管理、組織改革及產業轉型上，展現傑出領導力及亮眼成果。

瓦城泰統集團董事長徐承義強調，隨2023衝刺年來臨，在展店加速、新品牌籌備及開展美國市場等衆多關鍵項目同步開展，全集團將進入全新的飛躍階段。於此關鍵時刻，很開心能邀請具有國際視野與深厚市場經驗的廖梅淳（Sophia Liao）加入管理團隊。徐承義董事長將兼任集團的全球研發長，帶領團隊親手打造全球最大的餐飲研發中心，推動瓦城泰統集團一步步地向全球舞臺邁進。