菲律賓央行16日表示，可能不得不在接下來兩次利率會議中繼續升息，以確保明年通膨能降回到2%至4%目標範圍內。

菲國央行預估，目前當地通膨升至8%，並創14年新高，明年下半年可望降到2%到4%內，因此會實行更多政策才能確定通膨會下降。15日，菲律賓央行將基準利率上調至5.5%，是今年第7次升息。

同時，菲國央行16日也宣布2025年以及2026年通膨目標值為2%至4%，與2023年跟2024年相同。另外，也表示將會用一切手段把通膨降下來，並回到目標區。