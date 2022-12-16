真的讓人好困惑！一名女網友私訊婦產科醫師蘇怡寧，表示發現男友在外偷吃，號稱不孕的小三「子宮倒著長」，但兩人發生5次關係就懷孕，讓女網友相當傻眼。對此，蘇怡寧神回覆：「你怎麼知道他們只有5次？」也推測子宮倒著長的可能情況。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》分享一張對話截圖，一名20多歲的女粉絲表示，和男友在一起大約一年多，期間完全沒避孕卻也沒有懷孕，前陣子發現男友在外偷吃，據說這名小三「子宮倒著長」是不孕體質，懷孕機率僅有30%，但讓人意外的是，日前男友向她告知，小三懷孕了。

女粉絲頓時晴天霹靂，自己這麼年輕都沒有懷孕，但小三不易懷孕，「性行為也不到5次！」因此好奇詢問蘇怡寧，究竟是什麼原因才導致這種事情發生。對此，蘇怡寧則回覆：「你怎麼知道他們只有5次？」並在貼文中寫下，「孩子，這個世界很複雜的，我只是個婦產科醫師，我也不知道這件事我能怎麼幫你」。

貼文曝光後，引來近萬網友按讚朝聖，紛紛留言，「一語驚醒夢中人」、「5次應該是有少個0吧」、「恭喜沒有懷孕欸，快點分一分」、「沒懷孕還不快逃！才20出頭」、「這問錯重點吧，難道不是先甩了偷吃男嗎」，另外，也有網友好奇詢問：「子宮倒著長是什麼模樣」，蘇怡寧在留言串回答，「猜子宮後傾」，結果又引來網友回應，「老娘也子宮後傾，三胎都跨過去就懷孕了啊！」