台灣自來水公司第一區管理處16日宣布，將於12月18日晚間10時起，至19日下午2時停水，進行富狗橋下漏水修復，預計將包括基隆市5個行政區，約有2萬戶停水、4萬餘戶水壓降低，自來水公司提醒家中沒有水塔的用戶，要提前儲水備用。

自來水公司為汰換富狗橋老舊的700釐米主幹管，已經停水兩次，18日則是第三次停水。據了解，目前信一路側及仁一路側的蝶閥已安裝完成，這次將進行既有地下管線老舊漏水工程預先開挖，停水16小時，也派3部水車待命。

停水區域包括仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區等區域（高地停水、平地降壓）。仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里。

信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。

水公司一區處表示，這次的施工期間避開假日，並已要求施工廠商，在現場須加強交通疏導、避免損害其他管線單位設施與鄰損外，也進行水壓管理及評估辦理汰換或其他改善措施。